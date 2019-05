BM Reflex: Rośnie szansa na tańsze paliwa na stacjach

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Chociaż ceny paliw w tym tygodniu na większości stacji pozostawały stabilne to pojawiały się pierwsze stacje, gdzie ceny paliw nieznacznie spadały. To może być początek większych obniżek cen na stacjach, zwłaszcza jeśli dotychczasowy spadek cen na rynku hurtowym będzie kontynuowany lub utrzyma się na dotychczasowym poziomie.

Aktualnie średnie ceny detaliczne kształtują się na poziomie odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 5,27 zł/l, benzyny bezołowiowej 98 - 5,56 zł/l, oleju napędowego 5,19 zł/l, autogazu - 2,24 zł/l.

W pierwszej kolejności na spadku cen w hurcie skorzystają właściciele stacji, którzy zrekompensują sobie niskie marże z ostatnich kilku tygodni, a następnie kierowcy.

Ceny ropy Brent w Londynie spadły dziś rano poniżej 66 USD/bbl i jest to drugi z rzędu istotny spadek cen ropy naftowej. W skali tygodnia ropa Brent potaniał około 4 USD/bbl i jest najtańsza od ponad 3 miesięcy. Spadek cen to odzwierciedlenie obaw o popytową stronę rynku ropy wynikającą z niepewności co do wpływu wojen handlowych na tempo wzrostu światowej gospodarki a co za tym idzie konsumpcji paliw.

W kwietniu konsumpcja produktów ropopochodnych zgodnie z informacjami podanymi przez Narodową Chińską Komisję Rozwoju i Reform spadła w skali roku 2,4% i jest to pierwsza taka sytuacja od trzech lat. Największy spadek obserwowano w przypadku konsumpcji olejów - spadek 8,1% w skali roku. Popyt na benzyny natomiast wzrósł 3,2%.Po pierwszych czterech miesiącach roku tempo zmian konsumpcji produktów ropopochodnych okazało się być ujemne -0,3%.

Z ostatnich wypowiedzi ministra Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyraźnie wynika, że dla OPEC największym czynnikiem ryzyka przy podejmowaniu decyzji odnośnie kształtowania polityki podażowej jest niewiadoma co do realnego wpływ wojen handlowych i amerykańskiej polityki protekcjonizmu na tempo wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej. Dlatego tez jego zdaniem obecnie jest zbyt wcześniej aby mówić o limitach produkcji w drugiej połowie roku.

Tymczasem Wall Street Journal z kolei poinformował, powołując się na źródła zbliżone do rządowych, że będą nie objęte sankcjami limity na import irańskiej ropy naftowej, co stawia po znakiem zapytania wcześniejszy cel administracji USA w postaci sprowadzenia eksportu ropy irańskiej do zera. Strona rządowa nie potwierdziła jednak oficjalnie tych doniesień. Rynek oczekuje aktualnie, że w II połowie roku eksport ropy irańskiej spadnie poniżej 0,5 mln bbl/d w porównaniu ze średnim poziomem 1,2 -1,3 mln bbl/d w I kwartale tego roku.

W czwartek Departament Energii USA poinformował o spadku zapasów ropy w USA w ubiegłym tygodniu o zaledwie 0,3 mln bbl do 476 mln bbl. Produkcja ropy naftowej zwiększyła się 100 tys. bbl/d, powracając do rekordowego poziomu 12,3 mln bbl/d. Poza tym rynek zaczyna niepokoić poziom konsumpcji benzyn, których udział w amerykańskiej strukturze konsumpcji produktów ropopochodnych sięga 43%.W pierwszych czterech tygodniach maja średni poziom popytu na benzyny na rynku amerykańskich wyniósł 9,46 mln bbl/d co oznacza spadek w skali roku o 2,3%.

