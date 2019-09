BM Reflex: Spadki cen paliw na stacjach mogą wyhamować

Zapasy ropy w USA natomiast zgodnie z danymi Departamentu Energii spadły w skali tygodnia 4,8 mln bbl do 423 mln bbl. Poziom amerykańskich zapasów ropy naftowej pozostaje zbliżony do 5-letniej średniej dla tej pory roku. Amerykańska produkcja ropy naftowej zmniejszyła się natomiast w skali tygodnia 0,1 mln bbl/d do 12,4 mln bbl/d. Mimo obaw o rosnące ryzyko recesji w USA póki co, popytowa strona tamtejszego rynku paliw ma się całkiem dobrze. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy średni poziom konsumpcji paliw w USA wyniósł 21,5 mln bbl/d wobec 21,1 mln bbl/d w analogicznym okresie roku poprzedniego.