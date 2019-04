BNP Paribas Bank Polska chce mieć 30 tys. nowych klientów miesięcznie

"Rebranding, który się dokonał, to był bardzo ważny krok na drodze integracji. Doprowadziliśmy do ujednolienia oferty, systemów w placówkach. To nie jest koniec drogi. Kluczowy będzie IV kwartał, kiedy dojdzie do fuzji operacyjnej. Ten cały trudny, złożony proces idzie zgodnie z harmonogramem" - powiedział prezes Przemek Gdański podczas konferencji.