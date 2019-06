BNP Paribas BP chce wyodrębnić i zbyć działalność faktoringową za 45 mln zł

"Bank przeniesie na rzecz nabywcy wszelkie należności wobec banku i zobowiązania banku związane z działalnością faktoringową w zakresie, w jakim będą one istnieć na dzień 30 czerwca 2019 r. Suma aktywów faktoringowych netto, która zostanie przeniesiona na rzecz nabywcy szacowana jest na kwotę 1,48 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Planowana transakcja ma na celu optymalizację działalności operacyjnej oraz poprawę wskaźników wypłacalności banku i grupy kapitałowej. Szacuje się, że realizacja transakcji pozwoli na poprawę współczynników kapitału podstawowego Tier I (CET I), kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym o około 0,2-0,3 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 31 marca 2019 r.

W styczniu 2019 r. zarząd Banku BGŻ BNP Paribas zdecydował o przystąpieniu do realizacji założeń dotyczących wydzielenia z banku działalności faktoringowej i przeniesienia jej do spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. Zakończenie prac związanych z wydzieleniem działalności faktoringowej przewidziane było do końca III kwartału 2019 r.