BNP Paribas BP oczekuje dalszego wzrostu wyniku odsetkowego i marży odsetkowej

"Nie widzę powodów, dla których on [wynik odsetkowy] nadal nie miałby być w trendzie pozytywnym. Po stronie depozytowej będzie walka o marżę. Mamy plan optymalizacji najdroższych depozytów" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił prezes, wzrost wyniku odsetkowego w I kwartale to także efekt większych wolumenów kredytowych. Sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła o 80% r/r do 95,7 mln zł w I kw., zaś sprzedaż kredytów hipotecznych zwiększyła się o 216% do 928,9 mln zł.