BNP Paribas BP zamknie ok. 140 placówek w br., nowa e-bankowość w III kw.

"Zamknęliśmy do końca marca 109 placówek od czasu fuzji prawnej. Do końca marca 36 placówek działało w nowym, dygitalnym formacie. Na dzisiaj jest ich 56 i to będziemy kontynuować. Jeżeli od 1 listopada do końca marca zamknęliśmy 109 placówek, to widać gołym okiem, że ten proces toczy się w sposób systematyczny i dynamiczny" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.