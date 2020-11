Boruta-Zachem miał 0,97 mln zł zysku netto, 1,11 mln zł EBIT w III kw. 2020 r.

"Jest to kolejny kwartał z rzędu, w którym możemy zaobserwować dynamiczny rozwój segmentu ekologicznych produktów, co ma realne przełożenie na wyniki spółki. Są one tym bardziej zadowalające, biorąc pod uwagę to w jakich warunkach zostały one wypracowane. III kwartał 2020 r. przypadł na okres nadchodzącej drugiej fali koronawirusa oraz postępujących ograniczeń rządowych. Udowodniliśmy naszym akcjonariuszom, że potrafimy prowadzić biznes z sukcesami w istotnie cięższych czasach. Co więcej, warto zwrócić uwagę na to, że grupa utrzymuje zanotowaną po raz pierwszy w poprzednim kwartale tendencję, gdzie skonsolidowane przychody ze sprzedaży eko kosmetyków i środków czystości były większe od przychodów z tytułu sprzedaży barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych - narastająco za okres III kwartałów br. o blisko 20%. Jest to efekt skutecznie wprowadzanych na rynek nowych serii produktów oraz dużego wzrostu sprzedaży w kanale e-commerce" - skomentował wiceprezes Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.