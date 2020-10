Boruta-Zachem pozytywnie przeszedł pierwsze testy technologii biorafinacji w USA

Koncern Perdue Agribusiness jest zainteresowany zastosowaniem technologii biorafineracji śruty rzepakowej w produkcji dodatków paszowych. W celu wstępnych badań amerykański partner wysłał do Polski próbki własnych surowców do inżynierów z InventionBio pod kątem zbadania zastosowania technologii rafinacji biomasy do przerobu takich substancji. Pomyślny wynik całego procesu badań otworzy nowe możliwości spółce na sprzedaż licencji na wykorzystanie technologii lub stworzenie z Perdue Agribusiness joint venture, podano.