Boruta-Zachem rozpoczął współpracę z BZK Holding, właścicielem Bakomy i Bioagry

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że spływa do nas coraz więcej zapytań ze strony potencjalnych kontrahentów o technologię InventionBio. Pokazuje to jej unikalność w zakresie know-how, a także uniwersalność zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu naszych autorskich rozwiązań w spółkach należących do BZK Holding" - powiedział wiceprezes Boruta-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.