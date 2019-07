Boruta-Zachem rozpoczyna publiczną ofertę akcji; chce pozyskać 10,6 mln zł

wkład własny do realizowanej inwestycji w ramach projektu unijnego.

13 sierpnia 2019 r. planowane jest zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, 20-25 sierpnia 2019 r. - przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych składane przez inwestorów, którzy odpowiedzą na zaproszenie zarządu, 26 sierpnia 2019 r. - przydział akcji inwestorom, wynika z harmonogramu emisji. Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji był 26 lipca 2019 r.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski INC. Doradcą finansowym jest Partners & Ventures.

wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez firmę oraz środki obrotowe w związku ze zwiększaniem skali działalności, zwiększenie inwestycji w firmę InventionBio.

Zwiększenie skali działalności producenta będzie możliwe m.in. dzięki budowie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego w firmie Laboratorium Naturella. Celem utworzenia centrum będzie realizacja prac badawczych w obszarze naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych oraz kosmetyków do higieny, których innowacyjny skład zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa w stosowaniu. Na ten cel Laboratorium Naturella otrzymała blisko 5,5 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wartość całej inwestycji ma wynieść ok. 11 mln zł. Część kwoty pozyskanej w ramach emisji akcji posłuży jako wkład własny do projektu, podano.