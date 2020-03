Borys, PFR: Decyzja czy przesunąć termin zmian w OFE - w najbliższych tygodniach

"Uczestnicy OFE są zabezpieczeni przed spadkami na giełdzie, ponieważ jeśli wybiorą ZUS, to te środki zostaną im zapisane po wartości z kwietnia ub. roku - z momentu ogłoszenia tych propozycji. Natomiast zgadzam się - bo takie głosy się pojawiają - że być może tak duże turbulencje to nie jest właściwy moment na podejmowanie takich decyzji. Ale tę decyzję będzie musiał podjąć ostatecznie parlament, rząd na przestrzeni najbliższych tygodni" - powiedział Borys w rozmowie z Tok FM.

"Jeśli chodzi o PPK, to w tej sytuacji to nie są absolutnie warunki, żeby zapewnić prowadzenie rzetelnej kampanii informacyjnej, trzeba też ułatwić przedsiębiorcom poradzenie sobie z tą sytuacją, więc jestem przekonany, że to jest prawie pewne, iż terminy zostaną przesunięte do listopada tego roku, tzn. firmy średniej wielkości, zatrudniające 50-250 osób, będą miały więcej czasu - do jesieni tego roku" - powiedział też Borys w Tok FM.