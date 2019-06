Borys-Szopa: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,4% w maju

"Mamy dobre informacje. Szacowana przez resort stopa bezrobocia rejestrowanego w maju tego roku wynosiła 5,4%, co w porównaniu do kwietnia oznacza spadek o 0,2 pkt proc. Po raz ostatni niższą stopę bezrobocia odnotowano we wrześniu 1990 roku - wynosiła ona wówczas 5%" - powiedziała Borys-Szopa podczas konferencji prasowej.