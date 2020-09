Borys z PFR: Łączny koszt finansowania z tarczy finansowej to 80-85 mld zł

"Dane pokazują, że to odbicie w aktywności gospodarczej jest bardzo dynamiczne. PKB w III kwartale być może urośnie nawet ok. ponad 7% w stosunku do II kwartału tego roku" - powiedział.

"To pokazuje, że wsparcie w ramach całej tarczy antykryzysowej było wystarczające do tego, aby zbudować poduszkę finansową w firmach, która na pewno zabezpiecza je nawet w perspektywie kolejnych 2-3 kwartałów" - podkreślił prezes PFR.

Tarcza finansowa zakłada ok. 100 mld zł subwencji (w tym 60 mld zł środków bezzwrotnych) wsparcia dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw. Program składa się z 3 podstawowych komponentów: do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.