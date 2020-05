Borys z PFR: Subwencje w ramach tarczy fin. dostało 42 tys. firm w 1. tygodniu

"Po pierwszym tygodniu #TarczaFinansowaPFR średnia kwota subwencji dla mikrofirm to 72 tys. zł oraz 690 tys zł dla MSP. Średni czas od złożenia poprawnego wniosku o subwencje do jej wypłaty wynosi ok 24 godzin. Średni spadek przychodów beneficjentów na skutek #COVID19 to ok 50%" - dodał.