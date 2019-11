Boryszew: Capex powinien wynieść blisko 100 mln zł w IV kw. 2019 r.

"Spodziewam się, że będziemy blisko 100 mln zł w IV kwartale, co oznacza, że zapowiadane wcześniej 200 mln zł inwestycji w drugiej połowie obecnego roku jest realne" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.

Wśród najważniejszych projektów szef Boryszewa wymienił rozbudowę mocy produkcyjnych w Skawinie do 70 tys. ton, dzięki czemu zakład będzie w stanie produkować zupełnie nowe produkty, nie wytwarzane dotąd w Europie, dzięki którym możliwe będzie wejście na nowe rynki, takie jak USA czy Bliski Wschód.

"W 2020 roku na pewno będziemy chcieli realizować w jednym-dwóch zakładach budowę własnych źródeł energii, przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych na potrzeby tych zakładów. To także nasza odpowiedź na spodziewany wzrost kosztów energii. Jeśli to się sprawdzi, docelowo będziemy chcieli realizować to w większości naszych zakładów" - dodał prezes.