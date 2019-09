BOŚ Bank: Posiedzenia EBC i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

"W bieżącym tygodniu zadecydowanie na pierwszy plan uwagi rynkowej wysunie się posiedzenie EBC. Oczekujemy, że EBC ogłosi pakiet działań luzowania polityki monetarnej. Prognozujemy, że stopa depozytowa EBC zostanie obniżona o 0,10 pkt. baz. do -0,50%. Ponadto, zakładamy, że Rada EBC ogłosi, że przełomie 2019 i 2020 r. wznowi program skupu aktywów finansowych. W tym tygodniu odbędzie się także posiedzenie RPP, jednak trudno oczekiwać istotnych zmian w komunikacji Rady" - czytamy w raporcie tygodniowym banku.

"Biorąc pod uwagę, że działania te są już raczej zdyskontowane w notowaniach aktywów finansowych oraz biorąc pod uwagę dotychczasową poprawę nastrojów w dwóch ostatnich tygodniach, trudno oczekiwać by EBC był w stanie na tyle pozytywnie zaskoczyć rynki, by poskutkowało to dalszą wyraźną poprawą nastrojów rynkowych" - uważają analitycy.