BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC w centrum uwagi w tym tygodniu

"Szacujemy, że solidne wzrosty cen żywności pchną wskaźnik CPI do wyższego poziomu wobec dotychczasowych oczekiwań do 2,9% r/r. Choć krajowe aktywa finansowe pozostaną generalnie pod wpływem czynników globalnych, a RPP pozostanie zapewne odporna na notowany wzrost inflacji, to w krótkim okresie publikacje danych mogą ograniczyć dotychczasowe wzrosty cen polskich obligacji skarbowych" - podano także.