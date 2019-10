BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi brexit i dane z Polski

"W bieżącym tygodniu w centrum uwagi rynkowej będą wydarzenia związane z brexitem - szczyt UE w sprawie brexitu w dn. 17- 18 października, decyzja rządu brytyjskiego po szczycie, przebieg posiedzenia brytyjskiej Izby Gmin 19.10. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 31 października. Aby odbyło się to w uporządkowany sposób, porozumienie między Londynem a Brukselą powinno zostać osiągnięte najpóźniej podczas szczytu UE w dniach 17-18 października" - czytamy w raporcie analityków BOŚ Banku.

Według nich, w sobotę 19.10 mija termin wymaganego przez ustawę wystąpienia przez brytyjski rząd do UE o przesunięcie terminu brexitu na późniejszy termin, gdyby nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie między Wielką Brytanią a UE.

"W bazowym scenariuszu zakładamy, że niezależnie od tego czy zostanie osiągnięte porozumienie ws. brexitu czy nie, rząd brytyjski wystąpi o opóźnienie brexitu (najprawdopodobniej do stycznia 2020 r.). W pierwszym wypadku (porozumienie z UE) będzie to wynikało z konieczności uzyskania dodatkowego czasu na techniczne przeprowadzenie procesu legislacyjnego dot. porozumienia. W drugim wypadku (brak porozumienia) zakładamy, że premier Johnson zastosuje się do obowiązującej go ustawy. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z dotychczasową retoryką premiera, brexit z umową czy bez ma nastąpić z końcem października, co daje przestrzeń do spekulacji co do ewentualnego zastosowania kruczków prawnych przez brytyjski rząd, aby jednak nie odsuwać w czasie terminu brexitu" - czytamy dalej.

Po uboższym w publikacje danych makroekonomicznych minionym tygodniu, rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w serię publikacji, które podpowiedzą w jakim stanie znajduje się gospodarka chińska (PKB za III kw.) oraz gospodarka USA (publikacje nt. produkcji, sprzedaży detalicznej oraz regionalnych wskaźników koniunktury gospodarczej). Także w bieżącym tygodniu i z początkiem kolejnego będzie miała miejsce seria publikacji gospodarczych danych z Polski (zatrudnienie, wynagrodzenia, produkcja, sprzedaż detaliczna we wrześniu), która dopełni obrazu sytuacji rodzimej gospodarki w III kw. br.

GSU opublikuje ostateczne dane dotyczące inflacji CPI za wrzesień we wtorek.

"Szacujemy, że wskaźnik inflacji bazowej (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) we wrześniu ukształtował się w przedziale 2,3-2,4% r/r wobec 2,1% r/r w sierpniu (publikacja 16.10). W kierunku wzrostu inflacji bazowej oddziaływał utrzymujący się silny popyt konsumpcyjny, przy oddziałującym statystycznym efekcie bardzo niskiej bazy odniesienia w przypadku łączności (we wrześniu ub.r. miesięczny spadek cen o 2,3%)" - czytamy także.

Z kolei 17 października GUS poda dane dotyczące zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu

"Prognozujemy, że we wrześniu dynamika wynagrodzeń w przedsiębiorstwach wzrosła do 7,1% r/r wobec 6,8% r/r w sierpniu. Zakładamy, że niższa wyższa liczba dni roboczych we wrześniu będzie lekko zawyżać dynamikę wynagrodzeń z uwagi na wyższe wzrosty tzw. ruchomej części wynagrodzeń. W przeciwnym kierunku powinna natomiast oddziaływać wyższa baza odniesienia dla wynagrodzeń w energetyce oraz w handlu i usługach" - uważają analitycy.

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu zostanie opublikowana 18 października.

"Oczekujemy, że dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu wzrosła do 5,5% r/r, z 1,3% r/r odnotowanych w sierpniu. W ujęciu zmian miesięcznych, oczyszczonych z sezonowości oczekujemy we wrześniu sporego wzrostu produkcji, po jej bardzo silnym spadku w sierpniu. O ile dostrzegamy generalne spowolnienie aktywności w sektorze, przekładające się na duże niższe wzrosty produkcji wobec danych z przełomu roku, to zakładamy także, że w sierpniu słabsze od oczekiwań wyniki w części wynikały z efektów jednorazowych (np. przestoje w motoryzacji), co będzie skutkowało okresowym pewnym odreagowaniem produkcji we wrześniu. Dodatkowo, we wrześniu wskaźniki produkcji istotnie zawyżać będą efekty kalendarzowe, tj. wyższa niż przed rokiem liczba dni roboczych, wobec negatywnego wpływu czynnika kalendarzowego w sierpniu" - oczekują analitycy BOŚ Banku.

Również 18.10 GUS opublikuje wskaźnik PPI we wrześniu.

"Prognozujemy, że we wrześniu odnotowano spadek wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) do 0,5% r/r, wobec 0,7% r/r w sierpniu. Szacujemy, ze w skali miesiąca ceny produkcji wzrosły o 0,3% przy: lekkim wzroście hurtowych cen paliw, dalszej lekkiej deprecjacji kursu złotego (spadek złotowej wartości eksportowanych towarów), wzroście cen rud metali oraz niewielkich zmianach cen w górnictwie węglowym" - czytamy dalej.

Sprzedaż detaliczną za wrzesień GUS planuje opublikować 21 października.

"Prognozujemy, że we wrześniu dynamika sprzedaży detalicznej wzrosła do 6,2% r/r z 4,4% r/r w sierpniu. Biorąc pod uwagę wciąż bardzo dobrą sytuację dochodową oraz nastroje gospodarstw domowych oczekujemy utrzymania solidnego popytu konsumpcyjnego wspierającego wyniki sprzedaży, które we wrześniu dodatkowo będzie wspierała niższa baza odniesienia sprzed roku" - podsumowali analitycy.

