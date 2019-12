BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane globalne i posiedzenie RPP

"Wydaje się jednak, że inwestorzy stopniowo ,,przyzwyczajają się" do perspektywy wydłużenia negocjacji do początku przyszłego roku. W tym kontekście w krótkim okresie kluczową datą staje się 15 grudnia, kiedy to mają (w przypadku braku umowy) zacząć obowiązywać wyższe cła na kolejną pulę importowanych z Chin towarów. Wydaje się, że dla dalszej stabilizacji / poprawy nastrojów rynkowych wystarczyłoby zawieszenie przez USA wprowadzenia tej transzy ceł na czas trwających negocjacji handlowych. Gdyby do tego doszło rynek uznałby to jako gest dobrej woli USA. Oczywiście, tak jak dotychczas podkreślaliśmy, finał negocjacji narażony jest na zaostrzenie retoryki i kwestia nowej puli ceł może być wykorzystywana przez USA jako "straszak" w negocjacjach, zatem tradycyjnie nie można wykluczyć ponownego wzrostu zmienności rynkowej" - czytamy także.