BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z gospodarki realnej Chin i USA

"Prognozujemy, że w marcu wskaźnik roczny CPI spadł do 4,1% r/r wobec 4,7% r/r. Szacujemy, że w marcu skokowo spadła inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen żywności i paliw) - do 2,1% r/r wobec 3,6% w lutym w wyniku bardzo silnego spadku cen w następstwie ograniczenia popytu (m.in. promocje odzieży i obuwia, niższe ceny biletów do kin, solidne spadki cen w transporcie i turystyce). Jednocześnie w kierunku spadku inflacji oddziaływał skokowy spadek cen paliw (gwałtowny spadek notowań ropy naftowej). Z drugiej strony czynnikiem osłabiającym spadek inflacji był silny (założyliśmy 3% m/m) wzrost cen żywności w wyniku wzmożonego popytu w okresie obaw przed niedoborami w sklepach na początku obostrzeń związanych z epidemią. Ryzyko dla prognozy jest tym razem bardzo wysokie ze względu na trudną do oszacowania skalę zmian cen przy tak gwałtownych reakcjach popytu i podaży dóbr i usług w warunkach obostrzeń administracyjnych oraz zmian w metodyce zbierania danych inflacyjnych (m.in. rezygnacja z osobistego zbierania

danych przez ankieterów na rzecz danych dostępnych drogą cyfrową, m.in. z internetu)" - czytamy dalej.