BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi informacje dot. rozwoju epidemii

"W kraju na bieżący tydzień [na piątek] zaplanowana jest publikacja PKB w III kw., oczekujemy ograniczenia spadku PKB do -1,7% r/r z -8,4% r/r w II kw. Jednocześnie jednak biorąc pod uwagę bieżącą niepewność związaną z krajową sytuacją epidemiczną, te dane będą miały ograniczone znaczenie. Kluczowe dla krajowego rynku będą w tym tygodniu informacje o ewentualnych kolejnych restrykcjach społecznych i gospodarczych" - czytamy w tygodniku banku.

"Przy zakładanym głębszym osłabieniu aktywności w IV kw. do ok -3% kw/kw i niespełna -5% r/r, według naszych zaktualizowanych szacunków roczny spadek PKB w całym 2020 r. zbliży się do -3,5% r/r. Najsilniejsza korekta prognoz dotyczy handlu, ponadto oczekujemy w IV kw. osłabienia aktywności w przemyśle (jako skutek obostrzeń handlu w kraju i na świecie), choć przy wciąż braku efektu całkowitego lockdownu, skala tego spadku w IV kw. powinna być znacząco mniejsza od tego z wiosny" - czytamy dalej.