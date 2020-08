BOŚ: W pozytywnym scenariuszu, koszt ryzyka może lekko poprawić się w II poł. br

"Koszty ryzyka dość istotnie wzrosły w pierwszym półroczu. Wszystko zależy od tego, czy będzie druga fala COVID, czy nie. Jeżeli będzie ten scenariusz bardziej optymistyczny i nie będzie kolejnego lockdownu ogólnopolskiego na 2, czy 3 miesiące, ale mniejsze, lokalne, to nie spodziewamy się istotnych wzrostów kosztu ryzyka. Podejrzewam nawet, że to nasze ostrożnościowe podejście z drugiego kwartału spowoduje, że ten koszt ryzyka się poprawi. Natomiast jeśli będzie lockdown ogólnopolski - pytanie jeszcze, w jakim zakresie i jakich branż dotknie - to tutaj, niestety, różnie może być. To jest trudne do przewidzenia na tym etapie" - powiedział Garbarczyk podczas wideokonferencji.

"Zawsze jesteśmy optymistyczni, ale ostrożni. Kwota 8 mln zł to są tylko i wyłącznie odpisy związane [wprost] z COVID-em, natomiast gdybyśmy oszacowali wszystkie odpisy, które są związane z COVIDem, to myślę, że jest to kwota nieco powyżej 20 mln zł. Jesteśmy na tyle małym bankiem, że stać nas było - w sensie zasobów ludzkich i sprzętowych - na zrobienie przeglądu całego portfela kredytowego, czyli wszystkich ekspozycji powyżej pewnej ustalonej kwoty łącznego zaangażowania, którą uznaliśmy za znaczącą. W związku z tym, indywidualnie przejrzeliśmy wszystkie ekspozycje, popatrzyliśmy na perspektywy rozwoju klienta, potrzeby płynnościowe i - jeżeli była taka potrzeba - to udzieliliśmy kredytów płynnościowych zabezpieczonych gwarancjami BGK. Niestety, w niektórych przypadkach musieliśmy zmienić scenariusze - to były głównie scenariusze makroekonomiczne, niestety, te gorsze - i tego typu zmiany nie są ujęte w tej kwocie 8 mln zł. Podobnie, część kredytów przeszła z fazy pierwszej do fazy drugiej, co również nie

zawiera się w tej kwocie 8 mln zł, ponieważ nie jest to wpływ bezpośredni. Gdybyśmy tak oszacowali, to myślę, że to jest ok. 20-22 mln zł - łączny wpływ bezpośredni i pośredni epidemii COVID-owej na odpisy" - wyjaśnił Garbarczyk.