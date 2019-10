Bouygues Immobilier Polska rozpoczął realizację inwestycji Soleil de Malta

"Osiedle Soleil de Malta to 5-piętrowe budynki z mieszkaniami o metrażach od 25 do 128 m2, zatem własne miejsce znajdą tu zarówno single, jak i rodziny z dziećmi. Każde mieszkanie będzie wyposażone w duży, przestronny balkon, loggię lub ogródek. Lokatorzy ostatniej kondygnacji będą mogli spróbować sięgnąć nieba z prywatnych tarasów na dachu budynku. Mieszkania te będą miały ok. 3 m wysokości" - czytamy w komunikacie.