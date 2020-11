Bouygues Immobilier Polska rozpoczął realizację os. Essentiel Talarowa w stolicy

"Mieszkań na osiedlu będzie 167: 155 w większym i 12 w mniejszym budynku. Zaprojektowano układy od 1 do 4 pokoi z ogródkami (na parterze), loggiami lub balkonami. Do części lokali na ostatniej kondygnacji przynależeć będą duże tarasy na dachu. Deweloper zdecydował się na mieszkania o wielkości od 26 do 100 mkw. Zróżnicowanie układów i powierzchni ma zachęcić singli, pary, rodziny z dziećmi oraz osoby planujące zakup mieszkania na wynajem" - czytamy w komunikacie.