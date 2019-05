BP Europa ma warunkową zgodę UOKiK na przejęcie sieci stacji Arge

We wrześniu 2018 r. urząd skierował sprawę do II fazy postępowania.

"Uznaliśmy, że konieczne będzie przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez BP Europa we wniosku o zgodę na transakcję. Zapytaliśmy ok. 100 konkurentów uczestników koncentracji o ich opinie na temat przejęcia, wielkości własnej sprzedaży i zasięg terytorialny ich działalności" - powiedział wiceprezes UOKiK Michał Holeksa, cytowany w komunikacie.

Otrzymane odpowiedzi wskazały m.in. na jakim obszarze stacje paliw konkurują ze sobą. UOKiK przyjął, że są to lokalne rynki, które np. w miastach wyznacza promień do 2,5 lub do 5 km jazdy samochodem po drogach publicznych od przejmowanej stacji, podano.