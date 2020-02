Braster: Jest ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A

Na przełomie lutego i marca spółka planuje wdrożenie nowej wersji całego systemu telemedycznego, w tym aplikacji mobilnej Braster Care. Ponadto, na koniec kwietnia planowane jest wydanie pierwszej wersji systemu Deep Braster, służącego do automatycznej interpretacji badań termograficznych przy wykorzystaniu systemu sztucznej inteligencji, opartego na głębokich sieciach neuronowych. W ocenie zarządu, wyniki wskazanych powyżej projektów mogą być kluczowe dla dalszej działalności - mają one charakter wysoce innowacyjny, a ich odpowiednia komercjalizacja może istotnie wpłynąć na stronę przychodową na przełomie 2020 i 2021 roku. Natomiast do tego czasu spółka zobowiązana będzie do ponoszenia podwyższonych kosztów obsługi zespołów ds. wdrażania programów innowacyjnych, podano także.