Browar Za Miastem ruszył z budową browaru w Wielkopolsce

"Nowy browar, który powstaje w miejscowości Rumianek koło Poznania. W gminie Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim ruszyła budowa innowacyjnego zakładu Browar Za Miastem, który będzie w stanie produkować 30 tys. hektolitrów piwa. To około 6 mln butelek rocznie. Po miesiącu trwającej nadal emisji crowdfundingowej spółka zgromadziła 1,7 mln zł wpłat. To 40% celu oferty akcji, który wynosi 4,18 mln zł. Pierwsze piwa zostaną uwarzone we wrześniu 2021 r." - czytamy w komunikacie.