BŚ i KE przygotują ekspertyzę dot. sprawiedliwej transformacji w 3 regionach

Komisja Europejska, dążąc do Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., stworzyła warty niemal 17,5 mld euro Fundusz Sprawiedliwej Transformacji na wsparcie dywersyfikacji gospodarczej europejskich terenów najbardziej zależnych od sektora węglowego i narażonych na skutki dekarbonizacji. Proponowana alokacja dla Polski to 2 mld euro.