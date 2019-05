BSC Drukarnia Opakowań miała 8,63 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

W I kwartale 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań najwięcej opakowań sprzedała do klientów z branży kosmetycznej (53% sprzedaży uzyskanej w ramach kategorii opakowania, usługi poligraficzne i towary w tym okresie) oraz spożywczej (31% sprzedaży w ramach kategorii). Zamówienia dla farmacji miały z kolei 7-proc. udział, a pozostałe branże 9-proc.

Spółka jest na ukończeniu budowy nowej fabryki. Łączny koszt tej inwestycji, bez sprzętu produkcyjnego, to ok. 25 mln zł. W 2019 r. na nowe maszyny do tego zakładu planuje przeznaczyć ponad 18 mln zł, przypomniano także.