BSC Drukarnia Opakowań miała szacunkowo 25,78 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

zakończyć się we wrześniu. Spodziewamy się, że w nowej hali docelowo pracować będzie pięć, a nawet sześć linii produkcyjnych, w zależności od potrzeb klientów, a co za tym idzie rodzaju maszyn. Moce produkcyjne spółka będzie zapełniać stopniowo" - skomentował wiceprezes BSC Drukarni Opakowań Andrzej Baranowski, cytowany w komunikacie.

Spółka oczekuje, że do końca 2021 r. inwestycja w nową fabrykę przełoży się na wzrost możliwości wytwórczych o 40 - 60%. Równolegle do wyposażania nowej hali unowocześniany jest już istniejący park maszynowy, podano także.

"Jesteśmy gotowi pod względem technologicznym na to wyzwanie. Jako BSC Drukarnia Opakowań aktywnie uczestniczymy w trójstronnej kooperacji na linii: klient - dostawca surowca - producent, której efektem ma być jak najlepszy wygląd opakowania, przy maksymalizacji jego

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.