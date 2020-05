Budimex ma umowę na odcinek drogi S7 Modlin-Czosnów za 598,8 mln zł

"Podpisujemy dziś umowę na odcinek S7 między Czosnowem a Modlinem. To kolejny etap inwestycji w północnej części województwa mazowieckiego. Trwają też prace na odcinkach S7 na południe od Warszawy, bo droga ta powoli uczynić bezpiecznym i przewidywalnym ruch na kierunku południkowym. Bardzo się cieszę, że epidemia nie zatrzymała, i jestem przekonany, że nie zatrzyma, polskich budów. Środki finansowe również nie zostaną wstrzymane" - powiedział minister Andrzej Adamczyk podczas wideokonferencji.

P.o. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski dodał, że to 15. umowa w tym roku podpisana przez Dyrekcję, która zwiększa tegoroczne zakontraktowanie do ok. 9 mld zł na 223 km dróg.