Budimex miał 146,49 mln zł zysku netto, 212,67 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

"W okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniki Grupy Budimex uległy wyraźnej poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Głównymi przyczynami wzrostu poziomu obrotów, jak również wyniku operacyjnego grupy, było objęcie pełną konsolidacją od lipca 2019 roku wyników Grupy FBSerwis w ramach segmentu usług, jak również zwiększenie przychodów i poprawa rentowności w segmencie deweloperskim, które było konsekwencją wyższej marży rozpoznanej na aktualnie sprzedawanych mieszkaniach" - czytamy w raporcie.

W ramach segmentu budowlanego rentowność uległa poprawie, głównie ze względu na zakończenie większości trudnych kontraktów podpisanych 2-3 lata temu, które realizowane były w otoczeniu postępującej inflacji kosztowej. Ponadto, sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na sprawną realizację projektów, co przełożyło się na relatywnie wysokie przychody ze sprzedaży w omawianym okresie. Jednocześnie systematycznej poprawie ulega rentowność nowo podpisywanych kontraktów budowlanych w segmencie budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego, dodano.

Przedsprzedaż mieszkań w okresie styczeń-wrzesień 2020 wyniosła 1 199 mieszkań (bez rezerwacji) i była nieco niższa w porównaniu do 1 286 przedsprzedanych lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku. Lekki spadek wolumenu przedsprzedanych mieszkań to przede wszystkim następstwo ograniczeń związanych z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii i opóźnieniem rozpoczęcia przedsprzedaży na nowych projektach. Wpływ pandemii na popyt został odnotowany głównie w okresie marzec - kwiecień. Począwszy od maja obserwowane jest jego odbudowywanie, co przełożyło się na podpisanie 275 umów przedsprzedażowych w drugim kwartale oraz 383 umów w trzecim kwartale 2020 roku, przypomina spółka. "Przytoczone wartości świadczą o pozytywnych nastrojach konsumentów" - dodano.