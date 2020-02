Budimex optymistyczny co do przyszłości, spodziewa się poprawy wyników w 2020 r.

"2019 był rokiem trudnym, nie spodziewaliśmy się problemów, które mieliśmy, choć zakończyliśmy rok lepiej niż wewnętrzne oczekiwania. To pokazuje, że mamy dobrą perspektywę poprawy wyniku w 2020 r." - powiedział prezes Dariusz Blocher, podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że odbędzie się to przy zbliżonej r/r sprzedaży.

"Wydaje się, że 2019 rok jest, patrząc na wyniki oczyszczone, najniższy i w kolejnych latach będziemy wyniki EBIT poprawiać i może powrócimy kiedyś do poziomów z lat 2015-2016" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Węgłowski.

"Skupiamy się przede wszystkim na rentowności. Na kontraktach, na których jesteśmy pewni co do marży. W naszym portfelu są same zdrowe kontrakty, zakończyliśmy te, które przynosiły straty; żaden z nowych kontraktów nie jest dla nas zagrożeniem. Znacznie poprawił się też rynek pod kątem pracowników. Patrzymy z dużym, jeśli chodzi o przyszłe lata" - powiedział Popko.