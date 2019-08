Budimex uruchomił program społeczny Hello ICE

Budimex stworzył interaktywną internetową mapę, na której każdy może zaznaczyć niebezpieczne miejsce w swojej miejscowości. W tym przypadku jego twórcy liczą na szczególne zaangażowanie rodziców i nauczycieli. Interaktywna mapa pomoże w zlokalizowaniu "czarnych punktów". Kolejnym krokiem będzie wspólnie z władzami lokalnymi wypracowanie rozwiązań, które pozwolą je wyeliminować, podano.

"Program 'Hello ICE' jest odpowiedzią na realne potrzeby, które obserwujemy każdego dnia. Świat się zmienia, przybywa samochodów, dzieci coraz częściej poruszają się ze smartfonem w ręku i ze słuchawkami na uszach, jeżdżą elektrycznymi hulajnogami - to wszystko zwiększa ryzyko wypadku. Dlatego chcemy uczyć dzieci, jak bezpiecznie zachować się zarówno na drodze, jak i poza nią. Zależy nam też, by z pomocą nas wszystkich zidentyfikować niebezpieczne miejsca w pobliżu polskich szkół i zwrócić na nie uwagę lokalnych władz, a następnie wyeliminować zagrożenia" - powiedział prezes Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie.

Budimex oprócz interaktywnej mapy opracował scenariusze lekcji o tematyce bezpieczeństwa, z których będą mogli korzystać nauczyciele nauczania początkowego. Od września do grudnia raz w miesiącu w jednej ze szkół, która zgłosi się do programu, Budimex zorganizuje lekcję bezpieczeństwa. Dzieci otrzymają również odblaskowe karty ICE (z możliwością wpisania danych kontaktowych do ich opiekunów), które pozwolą zwiększyć ich widoczność na drodze i zapewnią kontakt z opiekunami, wskazano także.

Hello ICE to nowa odsłona programu Domofon ICE, którym przez ostatnie 9 lat Budimex objął blisko 37 000 dzieci z klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce, edukując i wyposażając je w odblaskowe karty ICE (In Case of Emergency).

"Program Hello ICE otrzymał patronat honorowy Ministra Infrastruktury. Poruszana przez Budimex tematyka bezpieczeństwa najmłodszych jest istotna dla zakresu działań samego ministra, a przyznane wyróżnienie świadczy o szczególnym charakterze programu Hello ICE oraz o jego dużym znaczeniu dla infrastruktury" - podsumowano.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące