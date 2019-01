budownictwo wczoraj

C&W: W handlu przybyło 420 tys.m2 w 2018 r., w br. podaż może być podobna

Całkowita wielkość powierzchni handlowej oddanej do użytku w Polsce wyniosła ok. 420 tys. m2 w 2018 r., dzięki czemu zasoby powiększyły się o 3%, osiągając poziom 14,7 mln m2, wynika z danych firmy Cushman & Wakefield. Ponadto w budowie (lub z ważnymi pozwoleniami na budowę) jest obecnie ok. 600 tys. m2, w tym ponad 400 tys. m2 planowane jest do otwarcia do końca 2019 r.