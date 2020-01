C&W: Zasoby pow. magazynowej wzrosły o 2,72 mln m2 do 18,6 mln m2 na koniec 2019

"Po słabszej pod względem aktywności najemców pierwszej połowie 2019 roku, w drugiej obserwowaliśmy już wyraźny wzrost aktywności najemców, dzięki czemu łączny popyt na powierzchnie magazynowe trzeci rok z rzędu osiągnął poziom ok. 4 mln m2. W porównaniu do poprzedniego roku zmianie uległa natomiast struktura popytu, w której odnotowano wzrost udziału renegocjacji (z 25% do 32% wolumenu transakcji najmu). Jednocześnie, popyt netto obejmujący nowe umowy i ekspansje (2,7 mln m2) obniżył się nieznacznie o ok. 8% w porównaniu do 2018 r. oraz o 13% w relacji do rekordowego wyniku sprzed dwóch lat, gdy osiągnął ponad 3,1 mln m2" - wskazano także.