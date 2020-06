Capital Park będzie partnerem strategicznym projektu Nowy Wełnowiec w Katowicach

"To teren wielkości 25 ha, stanowiący część miasta, którą staramy się mu przywrócić. Taki projekt dla dewelopera to jest duża satysfakcja, ale mamy też świadomość wyzwań i odpowiedzialności. To co nam przyświeca, to by każdy etap był samodzielnym, dobrze funkcjonującym fragmentem. Priorytetem jest, by oddać przestrzeń wspólną w pierwszych etapach" - powiedziała dyrektor działu development Grupy Capital Park Sylwia Filewicz, podczas konferencji prasowej.