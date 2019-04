Castorama Polska zwiększyła sprzedaż o 3,4% r/r do 6,91 mld złw r.fin. 2018/2019

"Efektem realizowanych działań jest zapewnienie klientom dostępności produktów dopasowanych do ich potrzeb w najlepszych cenach, co przekłada się już na wyniki finansowe i z pewnością będzie procentowało również w przyszłości. Nasze zyski są inwestowane w rozwój zaplecza logistycznego, systemów IT oraz nowoczesne kanały sprzedaży. Otwieramy nowe sklepy i tworzymy nowe miejsca pracy, równocześnie nie zapominamy o obecnych pracownikach, których zaangażowanie doceniamy" - powiedział dyrektor administracyjno-finansowy Castorama Polska Łukasz Sas-Topolnicki, cytowany w komunikacie.

Zakłada on wykorzystanie skali prowadzonej przez grupę działalności biznesowej w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów związanych z ulepszaniem domów i ogrodów. W ramach realizacji tych założeń Castorama Polska korzysta z grupowych rozwiązań, które dobrze się sprawdzają na naszym rynku, przez co klienci mogą korzystać z ujednoliconej i innowacyjnej oferty produktowej. Znacząco zwiększa to jej konkurencyjność względem innych podmiotów z branży. Grupa unifikuje również systemy IT, na bazie których wdraża m.in. nowe rozwiązania e-commerce oraz stale zwiększa efektywność operacyjną.