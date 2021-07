Cavatina Holding wszedł na giełdę. Debiut na minusie

Kurs praw do akcji spółki Cavatina Holding spadł na otwarciu w piątkowym debiucie na warszawskiej giełdzie o 4,4 proc. do 23,9 zł. Wygląda na to, że to jeden z najsłabszych debiutów w ostatnim czasie. Po południu kurs utrzymuje się w okolicach 24,7 zł.