CBRE: 2/3 Polaków mimo zakazu handlu odwiedza centra handlowe równie często

"Rynek handlowy w Polsce się nasycił, na co wskazują wyniki podsumowujące 2019 rok. Od stycznia do grudnia rynek nowoczesnych powierzchni handlowych powiększył się zaledwie o 280 tys. m2, co oznacza najmniejszy przyrost podaży w ciągu ostatnich 20 lat. Niemniej przed nami intensywny czas. Plany deweloperskie obejmują co najmniej 390 tys. m2 nowej powierzchni, spośród których aż 92% jest już w budowie. W miastach poniżej 100 tys. mieszkańców budują się centra handlowe o powierzchni od 13 do 30 tys., czyli mniejsze, na które teraz jest znacznie większy popyt wśród konsumentów" - powiedziała szefowa Sektora Handlowego CBRE Magdalena Frątczak, cytowana w komunikacie.

Rosnąca skłonność klientów do odwiedzin mniejszych centrów handlowych znajduje odzwierciedlenie w sektorze handlowym. Ogólnie ubiegły rok był dla handlu mniej intensywny pod względem przyrostu nowej powierzchni. Od stycznia do grudnia 2019 roku podaż wyniosła 280 tys. m2, co oznacza najmniejszy przyrost od 20 lat. Największym projektem oddanym do użytku była Galeria Młociny w Warszawie - 78,5 tys. m2. Jednak to w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców odnotowano największą aktywność deweloperską. To właśnie tam, poza największymi aglomeracjami, powstaje obecnie 21 nowych projektów, podczas gdy w największych miastach jest ich 10. W sumie w 2020 roku powstanie 390 tys. m2 nowoczesnej powierzchni handlowej. Eksperci CBRE wskazują, że koncentracja deweloperów na mniejszych ośrodkach to wynik relatywnie wysokiego wskaźnika nasycenia powierzchnią handlową w dużych miastach.