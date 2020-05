CBRE: Klienci w stolicy w coraz mniejszym stopniu akceptują wzrost cen mieszkań

Choć w I kwartale średnia ofertowa cena mieszkania w Warszawie po raz pierwszy w historii przekroczyła 11 tys. zł za m2, przeciętna cena sprzedanego mieszkania pozostała na poziomie z poprzedniego kwartału i wyniosła 9,8 tys. zł za m2. To sygnał, że niezależnie od ograniczeń związanych z epidemią, już w pierwszych miesiącach 2020 roku skłonność nabywców do akceptacji rosnących cen wyraźnie zmalała. Mimo to w I kwartale 2020 r. sprzedano 5,57 tys. mieszkań, co jest bardzo dobrym wynikiem, choć niższym od rezultatu z IV kwartału 2019 r., podano także.