CBRE: Powierzchnia centrów handlowych wzrośnie o 2,5% r/r w 2019 r.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Powierzchnia centrów handlowych wzrośnie o ok. 300 tys. m2, co oznacza przyrost całkowitej podaży o 2,5% r/r w 2019 wobec 3,1% wzrostu rok wcześniej, wynika z raportu CBRE "Market View: polski rynek handlowy po III kw. 2019". Jest to najmniejszy przyrost w ciągu ostatnich 20 lat i jest efektem nasycenia rynku.