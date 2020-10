CBRE: Średni wskaźnik pustostanów w obiektach handl. może jeszcze pójść w górę

"Wzrosty poziomu pustostanów w obiektach handlowych w największych aglomeracjach wahają się między 2,5 pkt proc. a 0,8 pkt proc. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, są to nieznaczne zmiany. Warto jednak pamiętać, że do końca roku sytuacja może ulec zmianie. Nadal toczą się negocjacje warunków umów najmu i w sporej mierze od ich wyników zależy, czy wzrost poziomu pustostanów pozostanie na tak niewielkim poziomie jak aktualnie. Na razie można powiedzieć, że najlepiej radzą sobie parki handlowe oraz centra typu convenience. W obiektach tego rodzaju nie było widać wpływu epidemii tak wyraźnie. Lokale usytuowane przy ulicach handlowych również odczuły skutki pandemii, gołym okiem widać coraz więcej miejsc czekających na nowych najemców, co może być też okazją dla części marek, aby wynająć lokal, który do tej pory był zajęty. Jednak zarówno z punktu widzenia wynajmujących, jak i najemców przydałby się impuls zwiększający ruch w centrach handlowych, taki jak przywrócenie handlu w

niedzielę" - powiedziała szefowa sektora handlowego w CBRE Magdalena Frątczak, cytowana w komunikacie.