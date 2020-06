CBRE: W budowie w Polsce jest 96 biurowców na łącznie 1,6 mln m2

"Sektor biurowy jest jednym z tych, które całkiem dobrze radzą sobie w aktualnej sytuacji. Oczywiście i on musi mierzyć się z konsekwencjami pandemii, takimi jak przesunięcia decyzji najemców, ale w ostatecznym rozrachunku wszystko pozostaje na plusie. Zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie w stolicy i największych miastach regionalnych jest duże, dzięki czemu inwestorzy wciąż chętnie budują w Polsce. Również banki są zainteresowane kredytowaniem tych inwestycji, choć z nieco większymi obostrzeniami i ostrzejszą weryfikacją pewnych aspektów. Inwestorzy muszą mierzyć się również ze wzrostem wymagań w kwestii zabezpieczenia poziomu przednajmu, by dostać kredyt. Przed epidemią było to 30%, a obecnie dochodzi do 50-60%" - powiedział dyrektor działu powierzchni biurowych Mikołaj Sznajder, cytowany w komunikacie.