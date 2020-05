CBRE: Warto rozważyć element czynszu bazowego i czynszu od obrotu w galeriach

"By przekonać się, jak będą wyglądały obroty najemców, musimy jeszcze poczekać 2-3 miesiące. Dobrze by było wykorzystać ten czas na ustalenie warunków współpracy w okresie 'po-COVID-owym'. Banki finansujące projekty handlowe nie zaakceptują sytuacji, że najemcy płacą czynsz tylko od obrotu. Wydaje się, że dobrze by było znaleźć kompromis, w którym płacone są opłaty serwisowe i marketing, bo oferta centrum powinna być w tym czasie nawet bardziej promowana. No i musi być jakiś czynsz bazowy, który pozwoli na realizację zobowiązań właściciela centrum wobec banków i instytucji finansujących inwestycje i do tego dołożyć jakiś procent od obrotu" - powiedziała Frątczak w rozmowie z ISBnews.