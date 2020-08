CBRE: Wynajęto niemal 2,43 mln m2 przestrzeni magazynowej w I poł. 2020 r.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej w I półroczu 2020 r. przekroczyły 19,5 mln m2, co świadczy o tym, że w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło tyle samo powierzchni magazynowej, co przed rokiem 2015 r. W budowie znajduje się obecnie ponad 1,9 mln m2 nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej w całej Polsce, co jest poziomem porównywalnym do tych z końca roku zarówno 2019 r., jak i 2018 r.