CCC ciągle na stracie. Prawie miliard złotych na minusie w tym roku

Grupa CCC opublikowała raport finansowy za trzeci kwartał. Widać w nim progres w sprzedaży, ale trudno mówić o tym, by spółka wyszła na prostą. Najważniejszego, czyli zysków, ciągle nie ma.

W trzecim kwartale największy producent obuwia w Polsce odnotował 63,8 mln zł straty netto. Z jednej strony to znacznie lepszy wynik niż poprzednie tegoroczne. Po pierwszym kwartale CCC było na minusie 340 mln zł, a po drugim 588 mln zł.

W sumie tegoroczne straty zbliżają się do okrągłego miliarda, a nie wiadomo co będzie z czwartym kwartałem w obliczu drugiej fali zakażeń koronawirusem.

Pocieszający może być fakt samej sprzedaży, która wzrosła. W trzecim kwartale grupa osiągnęła przychody na poziomie 1,45 mld zł. To o ponad 100 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Zarząd w raporcie wskazał na problemy całego rynku obuwia. Jego odbudowa możliwa jest dopiero w 2021 roku i to przy założeniu braku ponownego lockdownu i zamknięcia sklepów.

E-commerce i cięcie kosztów

W dobie pandemii część handlu przeniosła się do internetu. Grupa CCC zanotowała blisko 65-procentowy wzrost przychodów z działalności e-commerce. W tym kanale sprzedała w tym roku towary warte 1,6 mld zł.

Przy problemach ze sprzedażą ważne dla ogólnych wyników jest ograniczanie kosztów. Te związane z funkcjonowaniem sklepów od stycznia do września wyniosły 878,6 mln zł i były niższe o 87,5 mln zł (spadek o 9,1 proc.), przy spadku powierzchni handlowej o prawie 6 proc.

Mniej salonów

- Podobnie jak w przypadku pierwszej fali pandemii, do bieżącej sytuacji podchodzimy jak do wyzwania, które nas umocni i uodporni. Nasze strategiczne cele pozostają aktualne. To cyfryzacja, wzmacnianie e-commerce, rozbudowa oferty produktowej i zrównoważony rozwój - komentuje sytuację przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Miłek.