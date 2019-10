CCC miało 32,7 mln zł straty netto, 16,2 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2019 r. wyniosły 1 447,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 254,7 mln zł (+21,4%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. W segmencie detalicznym największy udział nadal stanowi Polska (55%), natomiast największą dynamikę wzrostu odnotowały sieci należące do 'Pozostałych krajów', czyli CCC Rosja (47% r/r) i CCC Serbia (44% r/r). Dynamiczny wzrost w III kwartale segmentu e-commerce (43% r/r) spowodował zwiększenie sprzedaży o 107,4 mln zł w stosunku do III kwartału 2018, a sprzedaż w segmencie hurt wzrosła o 49,1 mln zł" - czytamy w raporcie.