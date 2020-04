CCC miało wstępnie -136 mln zł EBITDA, 944 mln zł przychodów w I kw. 2020 r.

"Dziś, z powodu pandemii, poruszamy się w trudnej do precyzyjnego przewidzenia rzeczywistości. Cały zespół jest jednak zdeterminowany, by wyjść z obecnej sytuacji silniejszym i powrócić na ścieżkę realizacji naszej strategii. To nie pierwszy nasz kryzys i zawsze CCC wychodziło z nich wzmocnione" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej CCC Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.