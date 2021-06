CCC reaktywuje znane marki. Wprowadzi do sprzedaży Simple, Americanos i Badurę

- Jeżeli chodzi o marki Simple, Americanos i Badurę, to kupiliśmy tylko same brandy. Konkretnych kwot nie ujawniamy, jest to kilka małych milionów złotych. Z naszych analiz wynika, że na sprzedaży jesteśmy w stanie odrobić to w jeden miesiąc - przekonuje główny właściciel CCC Dariusz Miłek.